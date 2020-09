Calciomercato, la Sampdoria fa la spesa all’Inter. Genoa show, difensore per Atalanta e Bologna

CALCIOMERCATO SERIE A – E’ ormai imminente l’inizio del campionato di Serie A, si preannuncia una stagione ricca di emozioni con tante squadre candidate a svolgere un ruolo da protagonista. Le dirigenze stanno per definire alcune trattative, ecco tutte le operazioni nel dettaglio che riguardano anche l’estero.

ESTERO – Il Liverpool ha ufficializzato l’ingaggio di Thiago Alcantara, calciatore ex Bayern Monaco.

Secondo la stampa inglese, il Manchester City punta sul 21enne difensore del Siviglia Jules Koundé.

CAGLIARI – E’ fatta per l’arrivo di Godin. Negli ultimi minuti è stato raggiunto l’accordo per la buonuscita dall’Inter, adesso potrà mettersi a disposizione di Di Francesco. I nerazzurri lasciano spazio per l’arrivo di un altro calciatore in entrata, che sarà Vidal.

LAZIO – Innesto per il centrocampo. Si tratta di Carlos Rodríguez, centrocampista centrale del Monterrey. Operazione da circa 10 milioni di euro.

BOLOGNA – Il club rossoblu continua la ricerca ad un nuovo difensore da regalare a Sinisa Mihajlovic. Il nome più caldo porta a Ceccherini della Fiorentina.

GENOA – Arrivano Zappacosta e Pjaca. Daniele Faggiano, ds del Grifone dichiara: “Cercheremo di fare il prima possibile perchè Zappacosta è un trasferimento internazionale. Loro hanno già firmato, aspettiamo solo le visite. Li abbiamo presi per cercare di farli star bene e farci star bene. Io ci credo in questi giocatori e speriamo vada come deve andare”.

“Stiamo lavorando poi su Sanabria e su altre situazioni. Domenica siamo in emergenza, Masiello e Cassata sono squalificati, siamo numericamente corti con il Crotone. Non è il massimo per iniziare il campionato. Zajc? Ha qualità importanti a livello tecnico”,

ATALANTA – Si tenta il colpo. L’idea di Percassi è quella di chiudere per Junior Firpo. Si tratta di un difensore del Barcellona che potrebbe arrivare in prestito oneroso per 2 milioni di euro con riscatto fissato a 18 più 5 di bonus.

SAMPDORIA – Asse con l’Inter, si potrebbero chiudere due operazioni in entrata molto importanti: Candreva e Asamoah.

Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i calciatori destinati a cambiare maglia.