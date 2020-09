Calciomercato, Serie A grandi manovre: Suarez si avvicina alla Juve, Kolarov all’Inter, sogno Fiorentina

Il calciomercato in Italia ha aperto ufficialmente i battenti ieri, anche se ovviamente – almeno in via ufficiosa – alcune operazioni erano già state definite. Ma sarà questo il mese chiave in cui le squadre definiranno i propri organici in vista di un’imminente ripresa, dopo l’ultima parte di stagione anomala, un’estate anomala e una nuova annata che si appresta a diventare anch’essa anomala, con l’incertezza sulla riapertura degli impianti e tanti altri dubbi.

Nel mercato, però, più che di dubbi si parla di rumors e di sogni, con la solita determinata Inter, con la Juve sempre alla ricerca di un attaccante e con la questione Messi ancora in ballo. Vediamo gli ultimi aggiornamenti. In alto la FOTOGALLERY con tutti i nomi caldi.

SUAREZ-JUVE, PASSI AVANTI – Da suggestione ad alternativa fino a diventare quasi la prima scelta. La Juve ha fretta di chiudere per l’attaccante e non aspetterà all’infinito Dzeko, per cui si attende lo “sblocco” legato alla vicenda Milik-Roma. E così prende quota l’approdo dell’uruguaiano, che andrebbe a percepire un ingaggio di 10 milioni. A 33 anni, l’attaccante del Barcellona pensa di poter dire ancora molto la sua in una big europea e non ha preso bene il comportamento del club catalano nei suoi confronti.

KOLAROV-INTER, CI SIAMO – E’ stato raggiunto l’accordo tra i nerazzurri e il terzino serbo, che andrà ad arricchire la batteria degli esterni di Antonio Conte. Contratto di due anni, alla Roma andranno 1,5 milioni. Sul fronte entrate, passi in avanti anche per Vidal, sempre più lontano dal Barcellona.

AGGIORNAMENTO MESSI – Incontro Messi-Bartomeu. Il padre della Pulce, Jorge, è arrivato questa mattina in Catalogna per il faccia a faccia con il presidente blaugrana. Più che un confronto per cercare di trovare una mediazione sembrerebbe si tratti di una semplice comunicazione: l’asso argentino non cambia idea, vuole andare via.

IL SOGNO DELLA FIORENTINA – Come si legge su Gazzetta.it, la Fiorentina starebbe pensando a Rodrigo De Paul, valutato dall’Udinese 40 milioni. Difficile, ovviamente, al momento, sia per il prezzo d’acquisto (che potrebbe arrivare a fronte di una cessione importante, come Chiesa) che per la folta concorrenza, in Italia e non solo.