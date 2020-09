Calciomercato – Spezia scatenato, la Sampdoria pesca in casa Barcellona. Toro all’attacco [FOTO]

Calciomercato – La sessione di calciomercato è entrata nel vivo. Tante le squadre in cerca di rinforzi, tante quelle che vogliono puntellare la rosa dopo aver visto all’opera i loro giocatori nella prima giornata. Tutte le ultime trattative di giornata, riportate qui di seguito.

Atalanta – Ufficiale l’arrivo di Sam Lammers dal PSV Eindhoven: l’attaccante classe ’97 è stato acquistato dai nerazzurri per 9 milioni di euro più 2 di bonus. Ma i bergamaschi non si fermano: sondaggi anche per gli esterni offensivi Matondo dello Schalke 04 e Marcos Paulo del Fluminense.

Cagliari – Adam Ounas resta un obiettivo. Il calciatore è seguito anche dal Genoa. Ufficiale l’arrivo dell’angolano Zito Luvumbo, che si trasferisce a titolo definitivo dal Primeiro de Agosto e ha siglato un contratto sino al 30 giugno 2025.

Crotone – Gli Squali cercano rinforzi in difesa. L’ultimo nome è quello di Sebastiano Luperto. Kargbo potrebbe invece tornare alla Reggiana in prestito.

Fiorentina – Richiesta del Valencia per Pol Lirola in prestito. Da capire le intenzioni dei viola sul calciatore.

Hellas Verona – Il Verona è alla ricerca di un sostituto di Kumbulla. Il nome in cima alla lista è quello di Federico Ceccherini della Fiorentina. Obiettivo per l’attacco resta Sanabria, seguito anche dal Genoa. Ufficiale l’arrivo dall’Atalanta di Ebrahima Colley.

Napoli – Trattativa in corso con l’Inter per Matias Vecino, che ha già dato disponibilità al trasferimento. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. I partenopei offrono 12 milioni, i nerazzurri ne chiedono 18.

Parma – Si avvicina Lautaro Valenti del Lanus: il difensore argentino classe 1999 arriverà in prestito con obbligo di riscatto in un’operazione da 8 milioni totali. Duello con il Monza per Verre della Sampdoria.

Sampdoria – La Sampdoria torna su Alex Collado del Barcellona. Per il classe ’99 possibile prestito con riscatto e contro-riscatto in favore dei catalani.

Spezia – I liguri hanno ufficializzato tre rinforzi: dal Cagliari arrivano in prestito con diritto di riscatto sia Diego Farias e Alessandro Deiola, dal Milan Tommaso Pobega. Molto vicini, invece, l’esterno Verde dall’AEK Atene e il difensore Chabot dalla Sampdoria.

Torino – Si cerca una spalla per Belotti. Zaza non convince fino in fondo. Il nome chiesto da Giampaolo è quello di Gregoire Defrel. Trattativa, però, non semplice con il Sassuolo. Per la difesa piace l’ex Sampdoria Andersen.

Udinese – Okaka è seguito da diversi club, su tutti il Fenerbahce. Come sostituto interessa Eddie Salcedo, lo scorso anno in prestito al Verona.

Serie B – Claude Adjapong è pronto a diventare un nuovo giocatore del Lecce. L’esterno del Sassuolo, classe 1998, si trasferirà in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Chievo ha chiuso per Mogos. Ceravolo è un obiettivo concreto del Pescara. La Juve Stabia ha ceduto al Venezia l’attaccante Francesco Forte.

Estero – Nelson Semedo è un nuovo giocatore del Wolverhampton: al Barcellona andranno 35 milioni di euro. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, sarà Sergino Dest a prendere il posto del portoghese nello scacchiere di Koeman. Trattativa possibile per 20 milioni più bonus. Mario Gotze potrebbe tornare a sorpresa al Bayern Monaco. Il tedesco aveva lasciato i bavaresi sette anni fa.