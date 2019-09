Calciomercato, i calciatori svincolati nel 2020: quanti affari, i club iniziano a muoversi! [FOTO]

Il calciomercato è andato in archivio da poche ore, le squadre si sono mosse con l’intenzione di rinforzare le rose, molte hanno raggiunto l’obiettivo, altre hanno avuto difficoltà sia per problemi economici che per strategie che non sono state convincenti. Per quanto riguarda i club di Serie A la squadra che si è mossa meglio è sicuramente l’Inter, sono arrivati calciatori importanti e che hanno già fatto la differenza, bene anche la Roma mentre la Juventus non è riuscita a muoversi in uscita e cedere gli esuberi, male il Milan che farà fatica anche in questa stagione. Le società non si fermano e guardano con attenzione anche al futuro, in particolar modo sono tanti gli affari per il 2020, i calciatori in scadenza di contratto. Tra i big c’è sicuramente Eriksen del Tottenham, un portiere del calibro di De Gea, un attaccante come Cavani, il Pallone d’Oro Modric ed anche tanti altri calciatori che militano nel campionato di Serie A. In Italia potrebbe arrivare proprio il croato del Real Madrid, seguito con grande interesse da Milan ed Inter e lo stesso uruguaiano ex Napoli che sembra ancora in grado di fare la differenza. Ma sono tantissimi gli affari in arrivo, sfoglia la fotogallery in alto per tutti i calciatori in scadenza nel 2020.