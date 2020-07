Calciomercato, la top 11 dei calciatori svincolati: grandi occasioni per le squadre [FOTO]

I campionati sono ormai nella fase decisiva, già dalle prossime partite sono in arrivo i primi verdetti. Ma le società non stanno di certo a guardare, si sta lavorando per anticipare i tempi sul fronte calciomercato, l’intenzione è muoversi con netto anticipo e non aspettare il mese di settembre. L’Equipe ha formato una squadra con i migliori 11 calciatori senza contratto, ovvero giocatori che si sono già liberati o che lo faranno entro agosto. La squadra è veramente stellare ed in grado di lottare per grandi obiettivi. In porta c’è Hart, il difesa il calciatore che stuzzica di più è Vertonghen, figura anche il giocatore del Torino Ansaldi. A centrocampo Gotze, in attacco l’ex Juventus Mario Mandzukic. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con l’11 dei calciatori svincolati.