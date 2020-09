Calciomercato Torino, altri 3 colpi: ecco l’11 che sogna Giampaolo

CALCIOMERCATO TORINO – Un solo obiettivo: riscattarsi. Il Torino è reduce da una stagione molto deludente, la salvezza è stata raggiunta solo nelle ultime partite del campionato e ha rischiato seriamente di retrocedere. L’arrivo di Moreno Longo non ha portato gli effetti sperati, la squadra non ha entusiasmato e per questo motivo è stato deciso di cambiare allenatore. E’ pronto ad iniziare un nuovo progetto con Giampaolo in panchina. Il tecnico rappresenta una sicurezza nonostante l’esperienza poco brillante sulla panchina del Milan, con i granata può trovare la giusta dimensione.

Il presidente Cairo ha deciso di muoversi in modo massiccio, novità sul fronte esterni con gli arrivi di Vojvoda e Ricardo Rodriguez. Ma il compito più importante dovrà essere fatto per il centrocampo. Si sta pensando ad un reparto completamente nuovo dopo la delusione della scorsa stagione con calciatori che non si sono confermati all’altezza. E’ già arrivato un colpo di primo livello come Linetty, ma l’obiettivo è consegnare la regia ad un calciatore come Torreira, l’operazione con l’Arsenal potrebbe chiudersi per circa 24 milioni di euro. E’ in arrivo anche un terzo centrocampista. Infine l’attacco. Si sta cercando una spalla di Belotti ed il sogno è Joao Pedro. La trattativa è difficile ma non impossibile. Per il Cagliari il brasiliano non è incedibile, ma dovrà arrivare un’offerta irrinunciabile. In uscita è vicino un buon tesoretto dalla cessione di Izzo alla Roma. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto, ecco l’11 che sogna il tecnico Giampaolo.