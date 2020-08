Calciomercato Torino, Cairo show: altro colpo a centrocampo, ma è solo l’inizio…

CALCIOMERCATO TORINO – E’ sicuramente una delle squadre più attive sul fronte calciomercato. Stiamo parlando del Torino, il club granata ha intenzione di riscattare l’ultima stagione, l’obiettivo salvezza è stato raggiunto ma il campionato non è stato di certo all’altezza. Il presidente Cairo ha iniziato una mezza rivoluzione, al posto di Moreno Longo è stato scelto Marco Giampaolo, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. La squadra cambierà sicuramente mentalità, sarà un 11 più aggressivo e offensivo. Sono state già chiuse alcune trattative, altre sono in stato avanzato. Ma andiamo con ordine.

PORTIERE E DIFESA – La situazione di Sirigu non è ancora molto chiara. L’estremo difensore avrebbe chiesto di andare via, il Torino lo considera un punto di riferimento per la ripartenza. In caso di offerta convincente potrebbe partire e non mancano le alternative, Sepe su tutti. Manovre in difesa, De Silvestri verso il Bologna, per la fascia è stato preso Ricardo Rodriguez. In arrivo un importante tesoretto da Lyanco, da valutare anche Izzo e Nkoulou, previsti due innesti per la retroguardia.

CENTROCAMPO E ATTACCO – La notizia dell’ultim’ora è l’arrivo di Linetty, un colpo di assoluto livello, si tratta di un pupillo di Giampaolo. L’operazione è stata conclusa per poco meno di 10 milioni di euro compresi i bonus. Arriverà un altro in mediana. Sulla trequarti si punterà su Verdi che dovrà riscattare l’ultima stagione. Infine un colpo in attacco per la spalla di Belotti, la soluzione più importante è Schick, concreti passi in avanti nel weekend. Ma non è finita, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli obiettivi di mercato del Torino per la prossima stagione.