Calciomercato Torino, arrivano i colpi: doppio innesto per Mazzarri, come cambia l’11 [FOTO]

CALCIOMERCATO TORINO – Inizio positivo in campionato per il Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha conquistato tre punti preziosi nella gara davanti al pubblico amico contro il Sassuolo, l’obiettivo è quello di concludere la stagione con la qualificazione in Europa. In Europa League la squadra invece sarà chiamata da una vera e propria impresa per riuscire ad ottenere il pass per la fase a gironi, ribaltare il risultato con il Wolves non sarà di certo facile. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando sul mercato per concludere alcune trattative in entrata e deve ancora fare i conti con Nkoulou, il calciatore è condizionato dalle voci di calciomercato e non scenderà in campo nella partita di Europa League, la situazione potrebbe però risolversi al termine del mercato, il presidente Cairo chiede una cifra alta ed una sua cessione al momento non è per nulla facile. In entrata sta per definirsi una doppia operazione, dal Milan arriva Laxalt pronto a sostituire Ansaldi costretto ai box dopo l’infortunio, per l’attacco invece il prescelto dovrebbe essere Kamano e non è da escludere un altro innesto.

Laxalt, sicurezza in casa Torino

Laxalt può rappresentare una sicurezza per l’allenatore Walter Mazzarri, un calciatore in grado di non far rimpiangere l’infortunato Ansaldi. Inizia la carriera al Defensor Sporting, poi l’arrivo in Italia all’Inter, esperienze anche con le maglie di Bologna ed Empoli. Si trasferisce al Genoa dove si mette in mostra con ottime prestazioni tanto da attirare l’attenzione del Milan, l’esperienza in rossonero però non è entusiasmante, più bassi che alti per l’uruguaiano. Si tratta di un calciatore bravo a spingere ma che svolge un ottimo compito anche in fase difensiva.

Chi è Kamano, l’attaccante vicino al Torino

Non è ancora naufragata la trattativa con Verdi ma il Torino ha deciso di accelerare per l’attaccante del Bordeaux Kamano, si tratta di un calciatore ancora giovane, un classe 1996 che può ricoprire diversi ruoli dell’attacco, può partite da esterno di sinistra ma nel ruolo di Mazzarri dovrebbe disimpegnarsi a sostegno della punta. Inizia la carriera al Bastia e si mette subito in mostra per velocità e qualità, viene chiamato dal Bordeaux e si conferma sempre come uno dei migliori. Adesso il Torino sembra veramente ad un passo.