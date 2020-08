Calciomercato Torino, il nuovo 11 di Giampaolo prende forma: il 4-3-1-2 tra certezze e richieste

CALCIOMERCATO TORINO – E’ andata in archivio una stagione veramente deludente in casa Torino. E’ stato un campionato da dimenticare per il club granata, la salvezza è arrivata solo nel finale e tra mille difficoltà. Prima l’esonero di Walter Mazzarri con la decisione di affidare la panchina a Moreno Longo, la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata. E’ arrivata una serie negativa di risultati, dopo il lockdown la squadra si è un pò compattata e alcune vittorie hanno portato un pò di tranquillità. Nonostante l’obiettivo raggiunto, il presidente Cairo ha silurato Longo, l’ex Frosinone non ha convinto. Per il sostituto è stato scelto Marco Giampaolo, l’ex Milan è in grado di riportare entusiasmo, ma soprattutto idee di gioco. E’ alla ricerca del riscatto, un pò come il Torino. Partirà dal 4-3-1-2, un modulo che sembra sposarsi con le caratteristiche dei calciatori in rosa.

Calciomercato Torino, i movimenti in entrata ed uscita

‘Porte’ girevoli per il nuovo estremo difensore. Sembra giunta al capolinea l’avventura in granata di Sirigu, si stanno valutando diversi scambi con altre squadre del campionato di Serie A. Novità anche in difesa, con la valigia in mano Izzo, si punterà su Nkoulou. Sul fronte terzino sinistro si sta lavorando all’arrivo di Ricardo Rodriguez, terzino di sicuro affidamento. A destra quasi certo l’addio con De Silvestri, servirà sicuramente un sostituto. A centrocampo Giampaolo ha intenzione di rilanciare Baselli, come nuovo acquisto ha chiesto Linetty. Sulla trequarti l’intenzione è puntare su Verdi, ovviamente con Belotti e con Zaza, quest’ultimo molto apprezzato dall’allenatore. A completare il reparto potrebbe arrivare Borini. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con l’11 del Torino di Giampaolo in attesa dei colpi sul mercato.