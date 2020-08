Calciomercato Torino, le richieste di Giampaolo: che nomi per la rinascita

CALCIOMERCATO TORINO – L’ultima deludente stagione è già alle spalle. Il Torino è reduce da un campionato veramente al di sotto delle aspettative, l’obiettivo salvezza è stato raggiunto tra mille difficoltà. Dopo l’esonero di Walter Mazzarri, la squadra è entrata sempre più in crisi, l’arrivo di Moreno Longo non ha portato gli effetti sperati, l’ex Frosinone non ha convinto. Per questo motivo il presidente Cairo ha deciso per il ribaltone, il nuovo allenatore è Marco Giampaolo. Si tratta di una scelta convincente, l’ex Milan è un ottimo tecnico e avrà il compito di riportare entusiasmo nell’ambiente. Sono già iniziate le manovre sul fronte calciomercato.

Porte girevoli sul fronte portiere, potrebbe lasciare il Torino l’estremo difensore Sirigu, si sta ragionando con il Napoli per uno scambio di prestiti con Meret. Il tecnico avrebbe fatto i nomi di alcuni pupilli, si tratta di Linetty e Murru. A centrocampo chiesto Krunic al Milan. In attacco occhi sull’ex Roma Schick, mentre si potrebbe pensare a Petagna in caso di passaggio al Napoli di Belotti, situazione al momento comunque fredda. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli obiettivi di mercato del Torino, tantissimi nomi al vaglio.