Calciomercato Torino, si cerca la spalla di Belotti: tra conferme e qualche sorpresa [FOTO]

CALCIOMERCATO TORINO – Inizio di stagione veramente importante in casa Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha ipotecato il passaggio del turno dopo il successo dell’andata per 3-0 contro il Debrecen, adesso dovrà confermarsi anche nella gara di ritorno. Si preannuncia una stagione scoppiettante per i granata, il calciomercato non ha ancora regalato sussulti ma il Torino ha intenzione di piazzare un colpo veramente importante in attacco, come confermato dallo stesso Cairo l’intenzione è regalare a Mazzarri un big per il reparto, la giusta spalla di Belotti con il Gallo che ha iniziato la stagione positivamente. Sono alcuni i nomi valutati tra conferme e sorprese, sfoglia la fotogallary in alto per tutte le soluzioni.