Calciomercato Torino, terzo innesto firmato Vagnati: la squadra prende forma

CALCIOMERCATO TORINO – Continua senza sosta il lavoro del direttore sportivo Vagnati. Il Torino prende sempre più forma, dopo l’arrivo dell’allenatore Giampaolo la dirigenza si è mossa per costruire una squadra all’altezza e riscattare l’ultima deludente stagione. I primi due colpi possono considerarsi sicuramente di livello, si tratta del terzino Ricardo Rodriguez e del centrocampista Linetty.

Nella giornata di oggi è stata raggiunta l’intesa per il terzo innesto. Si tratta di Mërgim Vojvoda dello Standard Liegi classe ’95, i granata hanno superato la concorrenza dell’Atalanta. Si tratta di un esterno difensivo di destra, è stata completata la batteria di terzini. Il presidente Urbano Cairo sta mantenendo le promesse, al momento ha investito 15 milioni di euro per tre acquisti a titolo definitivo. Adesso si proverà a chiudere per un regista. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del nuovo acquisto granata.