Calciomercato, le trattative: l’Inter si fionda su Rebic, definiti gli ultimi dettagli per De Rossi al Boca

Ultime ore di calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative in Serie A e non solo. L’Inter continua la ricerca ad un attaccante di primo livello da consegnare ad Antonio Conte ma la trattativa con Lukaku è ancora in una fase di stallo. Per questo motivo nelle ultime ore è tornato a scaldarsi il nome di Ante Rebic, calciatore dell’Eintracht Francoforte, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con l’agente del calciatore, le parti di aggiorneranno nei prossimi giorni in caso di mancata fumata bianca con Lukaku, quella che porta a Rebic è sicuramente una soluzione da non sottovalutare per l’Inter. De Rossi al Boca Juniors, ci siamo. Nelle ultime ore sono stati sistemati gli ultimi dettagli, è prevista per il weekend la partenza del centrocampista per l’Argentina, inizia dunque un’avventura stimolante per l’ex Roma.

In Serie B colpo del Benevento che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Marco Sau. Ufficializzati dall’Empoli gli arrivi di quattro giocatori svincolatisi dal Palermo, si tratta del portiere Alberto Brignoli, gli attaccanti Kevin Cannavo’ e Stefano Moreo, e il difensore Roberto Pirrello.

Riccardo Maniero è un nuovo calciatore del Pescara, l’attaccante arriva a titolo definitivo dal Novara. La Lazio comunica “di aver ceduto a titolo temporaneo annuale i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Lombardi a favore della U.S. Salernitana 1919 Srl”.

Willian verso il rinnovo con il Chelsea. Dopo l’annuncio di 24 ore fa di Trippier l’Atletico Madrid ufficializza un altro rinforzo in difesa, quello di Mario Hermoso in arrivo dall’Espanyol. Il terzino 24enne nato a Madrid ha firmato un contratto quinquennale. In alto la fotogallery.