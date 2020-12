Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, nonostante le difficoltà dal punto di vista economico si preannuncia una finestra comunque scoppiettante, le squadre sono pronte a muoversi anche attraverso scambi. Non solo le big, anche le società in lotta per la salvezza sono alla ricerca di rinforzi. Tutte le trattative nel dettaglio.

JUVENTUS – Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, anche la Juventus sarebbe in corsa per assicurarsi le prestazioni di Diego Costa. L’attaccante ha rescisso il contratto con l’Atletico Madrid, sono tante le squadre interessate all’ex Chelsea.

Nel frattempo i Colchoneros si sono già messi alla ricerca del sostituto di Diego Costa, contatti con Milik del Napoli.

Il calciomercato, il futuro di Messi

MESSI – “Spero di convincere Messi a rimanere ancora qualche anno con noi in modo che questa bella storia possa continuare”. Sono le dichiarazioni dell’ex presidente del Barcellona Joan Laporta all’Associated Press. “Ho l’onore di avere la credibilita’ del giocatore. Quando ci incontriamo, Messi mi dice sempre che ‘hai sempre fatto quello che hai detto che avresti fatto’ e questo e’ qualcosa di cui sono molto orgoglioso e non voglio perdere”.

LAZIO – Il club biancoceleste ha messo nel mirino Domagoj Bradaric, esterno sinistro ventunenne del Lille. La valutazione è di circa 15 milioni di euro.

LE ALTRE – Il Torino ha bisogno di rinforzi da consegnare al tecnico Giampaolo, ritorno di fiamma per il centrocampista Krunic. La Sampdoria torna su Lammers, attaccante dell’Atalanta che potrebbe lasciare la squadra di Gasperini per giocare con continuità.