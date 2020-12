Il campionato di Serie A si è fermato per le vacanze natalizie, le dirigenze continuano invece a muoversi per regalare agli allenatori squadre ancora più complete per la seconda parte di stagione. Tante trattative già avviate da parte di squadre in lotta per lo scudetto ma anche per la salvezza. Tutte le trattative nel dettaglio.

GENOA – Il Genoa ha bisogno di rinforzi, la classifica fa infatti paura con un serio rischio di retrocessione. Per la difesa è fatta per Denis Vavro, accordo in prestito con riscatto. Per l’attacco ritorno di fiamma per l’attaccante Piatek, il calciatore potrebbe convincersi nei prossimi giorni.

MONZA – La squadra di Berlusconi e Galliani è sempre più forte. Nelle ultime giornate ha recuperato qualche posizione ma manca lo sprint per avvicinarsi alla vetta. Balotelli è pronto a scendere in campo, per il centrocampo arriva Scozzarella dal Parma.

INTER – Nell’ultimo vertice si è parlato anche di calciomercato. Non c’è budget per pensare a colpi di un certo livello. Continua a circolare il nome del Papu Gomez, ma i nerazzurri non sono disponibili ad investire in questa finestra di mercato.

ZACCAGNI – Il calciatore del Verona si è messo in grandissima mostra come uno dei migliori per rendimento. Si preannuncia un derby romano per assicurarsi le prestazioni, ma occhio anche al Milan.

Calciomercato, si muovono le medie e le piccole

SCHONE – Il centrocampista non si è ambientato con la maglia del Genoa, potrebbe aprirsi un duello sempre in Serie A. Le squadre interessate sono due: il Torino e la Fiorentina.

PARMA – Si cercano rinforzi salvezza per il club gialloblu. Nel mirino calciatori per la trequarti: Saponara e Falco gli obiettivi.

In alto la FOTOGALLERY con tutti i calciatori pronti a cambiare maglia.