Calciomercato, le ultime: colpacci Cagliari e Fiorentina, ritorno di fiamma al Genoa, Atalanta scatenata

Calciomercato Serie A, le notizie più importanti della giornata odierna in pillole.

INTER – I nerazzurri, dopo Hakimi e Kolarov, pensano a Darmian per la fascia, che Conte ha allenato in Nazionale. La conferma arriva dal Ds del Parma Carli: “C’è un discorso con l’Inter impostato dalla scorsa stagione. Ne stiamo parlando”, ha detto oggi in conferenza.

BENEVENTO E CROTONE – Si muovono le neopromosse in Serie A. Altro colpo del Benevento, che ha ufficializzato Caprari in prestito dal Benevento. Mentre il Crotone, dopo Magallan dall’Ajax, avrebbe messo nel mirino anche Paz del Lecce.

BOLOGNA – Perfezionato il passaggio del giovane terzino sinistro scozzese degli Hearts Aaron Hickey. Si attende l’ufficialità in giornata, la formula è prestito con diritto di riscatto.

ATALANTA – Altre due uscite dopo quella di Castagne in direzione Leicester. Il difensore 22enne Marco Varnier verso il ritorno a Pisa, possibile prossima squadra anche dell’attaccante 23enne Vido. Si attende l’ufficialità per Romero. Dopo Karsdorp, per la fascia si valutano anche Piccini e Faraoni.

GENOA E CAGLIARI – Ritorno di fiamma per il Genoa, che starebbe pensando al ritorno di Pavoletti. E’ il neo tecnico Maran, che lo ha avuto a Cagliari, ad aver spinto per il suo arrivo. Per i sardi c’è invece Riccardo Sottil, nazionale Under 21 figlio dell’ex difensore ed ex tecnico del Pescara Andrea. La formula è prestito con diritto di riscatto

MILAN E VERONA– Il Milan continua a pensare al reparto mediano. Dopo Tonali e gli aggiornamenti su Bakayoko, sondaggio anche per Pessina, ma l’Atalanta chiede 20 milioni. Nel frattempo è praticamente definito l’arrivo di Brahim Diaz. Su Pessina si muove anche il Verona, squadra in cui il centrocampista ha giocato nell’ultima stagione. Gli scaligeri “giocano” proprio su questo fatto, essendosi trovato – il calciatore – molto bene in Veneto. La società gialloblu nel frattempo ha ufficializzato Tameze.

FIORENTINA – I toscani vanno invece verso la chiusura per Bonaventura, che ha detto addio al Milan dopo anni. Puntello importante di qualità ed esperienza per Iachini. In alto la FOTOGALLERY con i nomi dei calciatori trattati in Serie A nelle ultime ore.