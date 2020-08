Calciomercato, continua il valzer di attaccanti. Nuovo difensore all’Atalanta, testa a testa Genoa-Udinese

E’ stata una giornata chiave sul fronte calciomercato. In particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti che riguarda le squadre del campionato di Serie A: in particolar modo Juventus, Roma e Napoli. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio che riguardano anche l’estero.

VALZER ATTACCANTI – Milik è sempre più vicino alla Roma, il polacco sembra indirizzato ad accettare la corte dei giallorossi. L’ok definitivo libera Dzeko per la Juventus, il bosniaco è l’uomo in pole per diventare il nuovo centravanti bianconero sia per le preferenze di Pirlo che per una questione economica. Molto difficile arrivare a Suarez. Nome interessante anche per la Lazio, si tratta dello spagnolo Carlos Fernandez, di proprietà del Siviglia. Il Crotone su Lukasz Teodorczyk, in uscita dall’Udinese.

IZZO – Tutti pazzi per il difensore del Torino. Piace molto a Inzaghi per la Lazio, tentativo anche del Verona. La squadra di Juric ha preso Ivor Pandur, portiere croato.

ATALANTA – Sempre più vicino l’arrivo del nuovo difensore. Si tratta di Romero della Juventus, reduce dall’esperienza con la maglia del Genoa.

FIORENTINA – Nomi veramente importanti per il club viola. Per la difesa ritorno di fiamma per Criscito, a centrocampo le soluzioni sono Torreira e Paredes, in attacco sempre Piatek.

GENOA-UDINESE – Testa a testa per il centrocampo. Il nome è quello di Pereyra, per l’ex Juventus si profila un vero e proprio duello.

