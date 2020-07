Calciomercato, al via il valzer di attaccanti: obiettivi grandi firme per Inter, Napoli, Lazio e Torino

Il campionato di Serie A è ormai nella fase decisiva, si giocano le ultime partite della stagione. Il calciomercato inizierà ufficialmente a settembre, è cambiato tutto dopo la pandemia anche in fase di trattative. Le dirigenze sono già al lavoro, sono stati piazzati colpi importanti nelle ultime ore ed avviate alcune trattative. Ecco tutto nel dettaglio.

INTER – Valzer di attaccanti che riguarda anche il club nerazzurro. Nonostante qualche difficoltà, alla fine Lautaro Martinez dovrebbe diventare un calciatore del Barcellona. Secondo quanto riporta Sport una soluzione per il reparto avanzato di Conte potrebbe essere Gabriel Jesus. Inoltre, sempre secondo il quotidiano, l’Inter sta facendo di tutto per acquistare Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United.

NAPOLI – E’ una situazione ancora molto incerta per il club azzurro. Sembrava fatta per Osimhen, ma il cambio di agente del calciatore nigeriano ha rimescolato le carte, nelle ultime ore si è inserito anche il Liverpool. Il presidente De Laurentiis rimane comunque fiducioso, ma si sta anche guardando altrove. Si pensa ad un ritorno di fiamma per Ciro Immobile, al momento capocannoniere del campionato di Serie A, ma reduce da un periodo non facile alla Lazio. Con una cifra importante si potrebbe convincere Lotito.

L’ESTERO – il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato di Lacazette. “E’ quel tipo di attaccante che mi piace tanto, lo dicevo anche prima di allenare l’Arsenal. È intelligente e competitivo, odia perdere. Un gran lavoratore, sono molto contento di lui”. “E’ un giocatore che non voglio perdere, sono felice di averlo qui con noi”. Il calciatore è nel mirino della Juventus, ma non sembrano esserci margini di trattativa.

Florentino Perez, alla radio spagnola ‘Onda Cero” ha parlato di mercato. “La situazione è molto grave ed e’ per questo che non ci saranno grandi trasferimenti. È difficile chiedere ai giocatori di abbassare i loro stipendi e fare trasferimenti di questo tipo. Mbappè? Può aspettare? Il Real Madrid tornerà a firmare il meglio quando la situazione cambierà”.

LAZIO – Don Balon parla di un’offerta della Lazio per Juan Fernando Quintero, trequartista colombiano del River Plate. Servono almeno 20 milioni di euro per concludere l’affare.

TORINO – Belotti rappresenta una sicurezza, è il vero trascinatore della squadra. Si cerca una spalla in grado di fare la differenza, la giusta soluzione porta a Gabbiadini.

