Calciomercato, valzer di portieri in Serie A: ribaltoni di Genoa, Torino, Parma e Cagliari

VALZER DI PORTIERI IN SERIE A – Il calciomercato entra sempre più nel vivo, è stato un weekend molto caldo con tante trattative che sono state avviate e che presto potrebbero trovare esito positivo. Si preannuncia un vero e proprio valzer di portieri, in tanti sono destinati a cambiare maglia entro le prossime settimane. Partiamo dalle certezze. Skorupski sarà ancora il portiere del Bologna, Dragowski alla Fiorentina, Handanovic all’Inter, Szczesny alla Juventus, Strakosha alla Lazio, Donnarumma al Milan, Ospina al Napoli, Audero alla Samp, qualche piccolo dubbio su Consigli ma alla fine dovrebbe rimanere al Sassuolo.

L’Atalanta deve individuare il sostituto di Gollini, costretto a fermarsi dopo l’infortunio. Il nome è quello di Perin, rientrato alla Juvenuts dopo il ritorno al Genoa e la salvezza raggiunta con i rossoblu. In casa Cagliari deve essere valutata la situazione di Cragno, non mancano le richieste per l’estremo difensore, il sogno è Sirigu del Torino. Tre nomi per il Genoa: Gabriel, Joronen e Scuffet. Il Torino ha individuato in Sepe il sostituto, mentre il Parma segue Meret del Napoli, non è da escludere anche uno scambio Sepe-Meret. La Roma non è contenta di Pau Lopez, occhi anche in questo caso su Cragno e Sirigu. Infine l’Udinese, Musso è una certezza e dovrebbe rimanere, ma molto dipenderà dalle offerte ricevute. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i portieri coinvolti nel valzer.