Irina Shayk è la ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, il rapporto con il calciatore della Juventus è finito dopo tanta passione. Le strade si sono divise, il portoghese adesso fa coppia fissa con Georgina Rodriguez e dal punto di vista professionale sono tantissime le soddisfazioni. La russa è una delle protagoniste del calendario 2021 di V Magazine per Armani. Il suo scatto è quello del mese di febbraio, la forma fisica è sempre perfetta e scatena le reazioni da parte dei social. I follower sono più di 14 milioni, è uno dei personaggi più seguiti su Instagram.

Il calendario di Irina Shayk

Irina Shayk è una supermodella russa. Il successo è iniziato a partire dai primi anni 2000, figura in prima pagina in alcune prestigiose copertine. Inizia ad essere testimonial anche di importanti riviste, nel 2014 finisce sulla cover di Vogue Spagna accanto all’allora fidanzato Cristiano Ronaldo. La storia con l’asso portoghese si interrompe, ma la sua carriera continua a regalare ancora grandi soddisfazioni. Sempre nel 2014 debutta come attrice, l’anno successivo è protagonista anche di un videoclip. La sua bellezza non passa inosservata, in alto la FOTOGALLERY con l’immagine del calendario e tutti gli altri scatti.