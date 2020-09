Calendario Serie C, tutte le giornate dei tre gironi della Lega Pro: il Palermo debutta a Teramo [FOTO]

La Serie C ha preso forma con la compilazione dei calendari dei tre gironi. A Firenze si è svolto il sorteggio delle giornate di Lega Pro. Il Presidente Francesco Ghirelli ha introdotto l’evento: “Mi aspetto che il campionato possa portare gioia e normalità, quindi mi aspetto che il pubblico torni allo stadio. Dopo lunghi mesi di sofferenza, sarebbe bellissimo vedere i tifosi contenti. Avremo un problema a riportare la gente allo stadio, bisogna superare la paura e riprendere dei riti che sono in disuso. In un periodo buio, mettiamo una speranza al centro. Il protocollo sanitario al momento è troppo pesante. Per la Lega Pro la salute dei calciatori è al primo posto, ma…”. Si è poi passati ai calendari. In alto le FOTO con le prime giornate dei tre Gironi. Esordio in esterna per il Palermo, fuori casa anche il Bari. Nel girone C spuntano anche le incognite X ed Y, riferite a Bisceglie e Foggia, in attesa della formalizzazione dell’iscrizione. In basso i LINK per scaricare i calendari completi dei Gironi.

CALENDARIO COMPLETO GIRONE A

CALENDARIO COMPLETO GIRONE B

CALENDARIO COMPLETO GIRONE C