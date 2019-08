Calendario Serie D, il sorteggio: esordio morbido per Foggia e Palermo

CALENDARIO SERIE D – Dopo i gironi è arrivato il momento di conoscere anche i calendari della Serie D 2019/2020. Il campionato partirà con la prima giornata domenica 1 settembre. Nove gironi e 166 squadre attendono con ansia l’esito del sorteggio per conoscere i calendari. La diretta live su CalcioWeb. In basso la prima giornata dei nove gironi, in alto la FOTOGALLERY con la seconda giornata. A breve il calendario completo.

GIRONE A

1° GIORNATA

Bra-Borgosesia

Caronnese-Sanremese

Fezzanese-Casale

Fossano-Prato

Lavagnese-Ghivizzano

Lucchese-Chieri

Seravezza-Savona

Vado-Real Forte Querceta

Verbania-Ligorna

GIRONE B

1° GIORNATA

Caravaggio-Ciserano

Folgore Caratese-Nibbionnoggiono

Inveruno-Tritium

Levico Terme-Castellanzese

Milano City-Legnano

Ponte San Pietro-Virtus Bolzano

Pro Sesto-Arconatese

Scanzorosciate-Brusaporto

Sondrio-Dro Alto Garda

Seregno-Villa Valle

GIRONE C

1° GIORNATA

Adriese-Montebelluna

Ambrosiana-San Luigi

Belluno-Este

Campodasergo-Union Feltre

Cartigliano-Mestre

Chions-Caldiero Terme

Cjarlins Muzane-Vigasio

Legnago-Villafranca

Luparense-Delta Rovigo

Clodiense-Tamai

GIRONE D

1° GIORNATA

Correggese-Savignanese

Crema-Ciliverghe Mazzano

Fanfulla-Vigor Carpaneto

Fiorenzuola-Breno

Forlì-Sporting Franciacorta

Mantova-Calvina

Mezzolara-Sammaurese

Progresso-Alfonsine

Sasso Marconi Zola-Lentigione

GIRONE E

1° GIORNATA

Albalonga-Cassina

Bastia-Aglianese

Cannara-Scandicci

Foligno-San Donato Tavernelle

Monterosi-Gavorrano

Ponsacco-Aquila Montevarchi

Sangiovannese-Flaminia

Sporting Trestina-Grosseto

Tuttocuoio-Pomezia

GIRONE F

1° GIORNATA

Porto Sant’Elpidio-Real Giulianova

Avezzano-Città di Campobasso

Jesina-Recanatese

Matelica-San Marino

Olympia Agnonese-Montegiorgio

Pineto-Atletico Terme Fiuggi

San Nicolò Notaresco-Vastogirardi

Tolentino-Sangiustese

Vastese-Chieti

GIRONE G

1° GIORNATA

Academy Ladispoli-Trastevere

Aprilia Racing-Team Nuova Florida

Cassino-Portici

Lanusei-Muravera

Ostiamare-Latina

Budoni-Arzachena

Pro Calcio Tor Sapienza-Città di Anagni

Sassari Latte Dolce-Torres

Vis Artena-Turris

GIRONE H

1° GIORNATA

Agropoli-Sorrento

Audace Cerignola-Casarano

Città di Fasano-Foggia

Francavilla-Bitonto

Gelbison-Fidelis Andria

Gladiator-Team Altamura

Gravina-Nardò

Nocerina-Grumentum

Taranto-Brindisi

GIRONE I

1° GIORNATA

Cittanovese-Biancavilla

Castrovillari-Giugliano

Città di Acireale-Palmese

Fc Messina-Licata

Marina di Ragusa-Nola

Marsala-Palermo

Roccella-Corigliano Calabro

San Tommaso-Savoia

Troina-ACR Messina