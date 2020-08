“Cambio squadra”, “inizio a tifare contro la Juve”: Dybala in bianconero non è intoccabile

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sono in corso valutazioni in casa Juventus. I bianconeri hanno iniziato un nuovo progetto, un pò a sorpresa è stato esonerato l’allenatore Maurizio Sarri e al suo posto è stato scelto Andrea Pirlo. La decisione ha creato molti motivi di discussione, i tifosi si sono divisi: da una parte ci sono quelli perplessi per aver affidato il compito ad un tecnico senza esperienza, dall’altra c’è fiducia per una persona che conosce benissimo l’ambiente bianconero. Sono già andati in scena incontri tra Pirlo e Agnelli per programmare le mosse per la prossima stagione, è stato trattato l’argomento del calciomercato. Sono tanti i calciatori con la valigia in mano, da Higuain a Khedira, da Douglas Costa a De Sciglio e Danilo.

E Dybala? Non è intoccabile. E per due motivi. La Joya è reduce da una stagione eccezionale, è stato sempre uno dei migliori della squadra, il suo rendimento ha confermato il suo stato di top. Il suo valore economico è aumentato tantissimo, la Juventus potrebbe ricevere anche 100 milioni di euro e sarebbe una boccata d’ossigeno molto importante per le casse del club, le richieste non mancano e la dirigenza risparmierebbe molto sull’ingaggio considerando che Dybala ha chiesto un aumento. Poi c’è anche una questione tattica. Pirlo considera Ronaldo un calciatore imprescindibile e sugli esterni preferirebbe un calciatore un pò più di ‘gamba’ rispetto all’argentino. La notizia di un possibile addio ha scatenato la reazione dei tifosi bianconeri furiosi per le ultime novità: “Cambio squadra”, “inizio a tifare contro la Juve”, scrivono due utenti. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.