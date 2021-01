Ludovica Pagani è sempre più bella. E’ legata anche al mondo del calcio per aver partecipato ad alcune trasmissioni sportive, i follower su Instagram aumentano giorno dopo giorno, adesso sono addirittura 2,6 milioni. E’ salita alla ribalta anche come modella ed influencer, in più è una dj, prima del lockdown si scatenava nelle più importanti discoteche. Segue con grande interesse anche le partite di calcio, è una sportiva e cura con grande attenzione il suo corpo.

La FOTO di Ludovica Pagani

Ludovica Pagani ha abituato bene i fan su Instagram, in particolar modo sono state molto apprezzate le foto pubblicate con le maglie delle squadre di calcio. Anche l’ultimo scatto ha lasciato il segno, Ludovica Pagani si è fotografata con la camicia sbottonata, la modella mette in mostra il bellissimo décolleté e la gioia dei fan è stata incontenibile. In poco tempo l’immagine ha raggiunto numeri altissimi di like e commenti. In alto la FOTOGALLERY di Ludovica Pagani.