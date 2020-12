La fidanzata di Bastoni in barca: il fisico di Camilla Bresciani è da paura [FOTO]

La fidanzata del difensore Alessandro Bastoni è sempre più bella, Camilla Bresciani mette in mostra il fisico. Il calciatore dell’Inter è salito alla ribalta, nonostante la giovane età si è imposto con una grande personalità e può contare ancora su importanti margini di miglioramento. E’ diventato decisivo per l’allenatore Antonio Conte, anche per la Nazionale può confermarsi un punto fermo. E’ migliorato molto dal punto di vista tecnico ed in fase di marcatura, anche nel gioco aereo sta crescendo giorno dopo giorno.

La fidanzata Camilla Bresciani

Alessandro Bastoni è felice anche fuori dal campo, in particolar modo continua alla grande la storia d’amore con la fidanzata Camilla Bresciani. L’ultimo scatto è stato particolarmente apprezzato dai fan che hanno ricoperto il post di like e commenti. La ragazza ha deciso di far impazzire i follower con una foto in barca, in alto la GALLERY con tutte le immagini.