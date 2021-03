“Campionato falsato”, è caos dopo il rinvio di Inter-Sassuolo: in dubbio la regolarità del campionato

E’ scoppiata una vera e propria bufera che riguarda il campionato di Serie A, sono nati motivi di grande discussione dopo il rinvio della partita tra Inter e Sassuolo. La stagione entra sempre più nel vivo, si gioca la 28esima giornata. In particolar modo la corsa scudetto ha fornito interessanti indicazioni nelle ultime giornate, il rendimento della squadra di Antonio Conte è stato veramente incredibile ed il distacco sembra irraggiungibile per Milan e Juventus. Il campionato è ancora lungo e non sono da escludere comunque dei colpi di scena. Nel prossimo turno l’Inter non scenderà in campo a causa dei casi di Coronavirus registrati nel gruppo squadra.

Caos dopo il rinvio di Inter-Sassuolo

Il rinvio di Inter-Sassuolo è stato ufficializzato direttamente dal club nerazzurro, attraverso un comunicato sul sito del club. Dopo Handanovic e D’Ambrosio, anche De Vrij e Vecino sono risultati positivi al Coronavirus. In più l’ATS di Milano ha deciso la sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni ed divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021. I nerazzurri non si presenteranno dunque in campo. La decisione ha scatenato le reazioni sui social, si è registrato un vero e proprio scontro tra i tifosi di diverse squadre: “campionato falsato”, si legge su Twitter. Le polemiche sono appena iniziate, in alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi dai social.