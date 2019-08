Carlo Mohamed, social scatenati: “Un trequartista e difensore ci serve come il pane” [FOTO E REAZIONI]

Carlo Mohamed, come già detto in altra pagina, è diventato il nuovo idolo di Internet. Una candidatura all’Inter in diretta Sky in cui il ragazzo ha risposto alle diverse domande del giornalista Barzaghi.

Carlo Mohamed, candidatura all’Inter in diretta Sky: il VIDEO fa il giro del web

Risposte alquanto bizzarre che in pochissimo tempo hanno scatenato le solite reazioni social, tra foto e commenti che hanno tempestato Twitter, Instagram e Facebook. “Un giocatore Trequartista e Centrale di difesa ci serve come il pane…vamos“, ha scritto un utente. “Dopo quanto è uscito dalla sede dell’Inter Carlo Mohamed???” scrive un altro. E poi: “Si sa qualcosa dello scambio Dybala/ Carlo Mohamed? Che sensazioni hai? Speriamo vada in porto, sarebbe il colpo del secolo“. “Si ma Matteo a me frega nulla di Sanchez, mo voglio sapere se CarloMohamed di ruolo trequartista difensore centrale, è stato poi ricevuto da Marotta” chiede un altro.

“Quest’anno al Fantacalcio punto tutto su Carlo Mohamed“, twitta un utente in vista del Fantacalcio. Addirittura un altro, lo inserisce nell’ipotetica formazione titolare nerazzurra di Conte. “Così l’Inter contro il Lecce: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Sensi, Brozovic, Carlo Mohamed, Asamoah, Esposito, Lautaro“. In alto, invece, la FOTOGALLERY con altre simpatiche reazioni.