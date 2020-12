L’attaccante Andrea Petagna ha iniziato l’avventura con la maglia del Napoli, anche la vita privata regala grosse soddisfazioni come conferma la storia d’amore con la fidanzata Caroline Donzella. L’ex Spal si conferma un ottimo attaccante, non è il punto di riferimento nelle gerarchie dell’allenatore Gennaro Gattuso, ma quando chiamato in causa risponde sempre presente con gol e buone prestazioni. Il futuro potrebbe essere ancora con la maglia azzurra, è una buona alternativa e anche per lo spogliatoio è un ottimo elemento perché non pretende mai di giocare titolare.

Caroline Donzella, la fidanzata di Petagna

L’attaccante Andrea Petagna ha iniziato una nuova relazione d’amore, la fiamma del calciatori si chiama Caroline Donzella. Secondo alcune voci che stanno circolando negli ambienti di gossip, la coppia starebbe addirittura pensando di sposarsi, già la prossima estate a Capri. La ragazza è molto seguita sui profili social, sono infatti più di 80mila i follower. Gli ultimi scatti si confermano super sexy, Caroline è veramente bellissima ed il suo aspetto fisico non è passato di certo inosservato. Petagna ha fatto di nuovo colpo, un gol molto importante per la sua vita personale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della fidanzata.