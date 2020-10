Caso Dybala: “vuoi vedere che non gioca perché non rinnova?”, le reazioni dopo la tensione in casa Juve

La Juventus è reduce da una brutta prestazione contro il Crotone, i bianconeri non sono andati oltre il pareggio con il risultato di 1-1. La sfida contro i calabresi ha fatto emergere evidenti problemi anche dal punto di vista tattico, con l’allenatore Andrea Pirlo che è sembrato già in confusione. La scelta di schierare Portanova continua a far discutere, è stata una decisione tattica e non di emergenza che non ha pagato. Il tecnico aveva tante soluzioni a disposizione, da Bernardeschi a Caudrado o Chiesa in posizione più avanzata. Inoltre è scoppiato il caso Dybala. L’argentino aveva recuperato, ma non è stato preso in considerazione per nemmeno un minuto. Il calciatore si è sfogato con Paratici e ha chiesto una spiegazione. Sul web sono arrivati tantissimi messaggi, i tifosi bianconeri sembrano schierarsi dalla parte della Joya. E c’è chi lancia qualche sospetto: “vuoi vedere che non gioca perché non rinnova?”, scrive un utente. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte i messaggi.