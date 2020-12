Si avvicina la nuova puntata del Grande Fratello Vip, il programma è sempre più seguito e la decisione della redazione è stata quella di continuare fino al mese di febbraio. Previsti nuovi ingressi nella casa, il prossimo sarà quello di Cecilia Capriotti. Si tratta di una showgirl che ha fatto il suo debutto grazie a Miss Italia. E’ legata anche al mondo dello sport per aver partecipato alla trasmissione ‘Dribbling’, poi tante altre avventure ed una molto importante è stata nel reality ‘L’Isola dei Famosi’.

Le ultime foto di Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti è molto seguita sui profili social, in particolar modo su Instagram sono più di 400mila i follower. E’ sempre molto attiva sul web, in particolar modo pubblica scatti sexy, le ultime foto sono state particolarmente apprezzare e hanno messo in evidenza il Lato A. In alto la FOTOGALLERY con tutte le sexy immagini di Cecilia Capriotti.