Cecilia Rodriguez è la sorella di Belen e si conferma sempre più bella. Continua la storia d’amore con Ignazio Moser, si è parlato anche di un momento di crisi ma la coppia adesso sembra più vicina che mai. E’ quanto emerso anche dalle ultime foto e Stories pubblicate dall’argentina. I due sono molto chiacchierati soprattutto dai giornali di gossip, riescono sempre ad attirare l’attenzione.

Le ultime foto di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez è seguitissima sui profili social, in particolar modo su Instagram sono oltre 4 milioni i follower. “Vorrei augurare a tutti voi un buon inizio di settimana”, ha scritto la modella e particolarmente apprezzato è stato l’outfit veramente sexy che ha scatenato le reazioni da parte dei tantissimi fan. Cecilia è come al solito bellissima e mette in mostra una forma fisica veramente perfetta. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della sorella di Belen.