Celtic-Milan 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Krunic-Diaz-Hauge in gol, lavoro sporco di Ibrahimovic [FOTO]

Celtic-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Continua l’ottimo momento del Milan, la squadra di Stefano Pioli si conferma anche in Europa League contro una squadra molto insidiosa come il Celtic ed in trasferta. I rossoneri si candidano come possibili outsider della competizione, la squadra è all’altezza per raggiungere importanti obiettivi. Avvio veramente super del Milan che in poco tempo si trova in doppio vantaggio, le reti sono state realizzate da Krunic e Brahim Diaz. Gli uomini di Pioli provano a controllare e ci riescono abbastanza bene, gli scozzesi sembrano poco concreti. Fino al 76′ quanto trovano il gol della speranza con Elyounoussi. E’ troppo tardi per pensare ad una rimonta, il Milan non rischia. Finisce 1-3, la chiude Hauge. Tre punti preziosissimi per Pioli. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Celtic-Milan, le pagelle di CalcioWeb

Celtic (3-5-1-1): Barkas 6; Welsh 5,5 (dal 46′ Elyounoussi 7), Duffy 5, Ajer 6; Frimpong 6,5, McGregor 5,5, Brown 5, Ntcham 6, Laxalt 6; Ajeti 5,5, Griffiths 5,5

Milan (4-3-3): Donnarumma 6; Dalot 6, Romagnoli 6.5, Kjaer 6.5, Theo Hernandez 6.5; Krunic 7, Tonali 6, Kessie 6.5 (dal 66′ Bennacer 6.5); Castillejo 6.5 (dal 79′ Saelemaekers s.v.), Ibrahimovic 6 (dal 66′ Leao 6), Brahim Diaz 7 (dal 79′ Hauge 7)