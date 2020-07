Cessione Parma, c’è perplessità sui nuovi soci: “sono Manenti, domani arriva il bonifico”

CESSIONE PARMA – Il Parma è concentrato sulla stagione in corso, l’obiettivo è concludere al meglio il campionato di Serie A. Il ritorno post-lockdown non è stato di certo positivo, la squadra ha perso tante posizioni in classifica. Ma a tenere banco è anche il futuro, si sta lavorando al passaggio di proprietà, con l’arrivo di nuovi soci, ma non mancano le perplessità. Addirittura viene chiamato in causa Manenti, è quanto si legge sui social con alcuni commenti ironici: “sono Manenti, domani arriva il bonifico”, scrive un utente.

Cessione Parma, la situazione

Il passaggio di proprietà potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni: da una parte “Nuovo Inizio”, (la società costituita dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi e Pietro Pizzarotti che attualmente guida il club ducale, ndr) e dall’altra uno dei gruppi privati più importanti e forti, economicamente, del Qatar. La trattativa è in stato avanzato e l’annuncio potrebbe arrivare già ad agosto. Sarebbe un conglomerato di aziende private, uno dei più importanti del Qatar per giunta. Si parla, addirittura, di colpi importanti sul mercato, calciatori in grado di fare la differenza.

L’ironia dei social, il paragone con Manenti

Ai tifosi del Parma torna in mente una brutta storia. Quella di Manenti. Arrivato come il salvatore della patria in uno dei peggiori momenti della storia del club si confermò un flop. Titolare della MapiGroup, piccola azienda di servizi e consulenze con sede a Nova Gorica, in Slovenia, aveva rilevato le quote del club, diventando amministratore unico. Si attendono ancora i soldi che avrebbero salvato il club dal fallimento, promesse che non sono state mai mantenute. Viene arrestato dalla Guardia di Finanza, che lo accusa di autoriciclaggio e di concorso in tentato reimpiego di capitali illeciti e indebito utilizzo di carte di credito. Adesso questa nuova possibilità per il Parma, ma i tifosi non nascondono tutte le perplessità. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.