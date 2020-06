Cessione Roma, tutti i dubbi su DaGrosa: “chiedete ai tifosi del Bordeaux…”

CESSIONE ROMA – Sono giorni caldi in casa Roma sulla cessione del club giallorosso. La situazione dal punto di vista economico non è delle migliori e lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus non ha di certo aiutato. La trattativa con Friedkin ha subito un brusco stop e ormai, da diverse ore è spuntato un altro nome: quello di Joseph DaGrosa, 45enne newyorkese che gestisce un fondo di private equity, si tratta del General American Capital Partners di Miami, ed è già nel mondo del calcio: nel 2018 è stato presidente del Bordeaux. C’è molta incertezza da parte dei tifosi sulla nuova soluzione, in particolar modo non sono mancati i commenti sui social: “Chiedete ai tifosi del Bordeaux…”, scrive un utente su Twitter. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.