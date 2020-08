Cessione Roma, tifosi euforici in attesa dell’annuncio. E Friedkin è già un idolo: “E’ l’unico uomo degno” [GALLERY]

Cessione Roma – Si susseguono frenetiche le news riguardanti il passaggio di proprietà in casa giallorossa, tra ultimatum, offerte concrete, rilanci, interessi e tempistiche ridotte. E così, secondo quanto trapela direttamente dal Kuwait, l’unico avversario di Friedkin nella corsa all’acquisto del club capitolino – Al Baker – si sarebbe ritirato definitivamente, spianando la strada al magnate texano che nel frattempo aveva rilanciato di altri 30 milioni. Adesso, la strada per lui sembra spianata e si attendono soltanto le novità da Pallotta.

Sono i tifosi giallorossi i primi ad attendere ulteriori aggiornamenti. Stanno vivendo, euforici, le ultime ore calde, tra social, tv, radio, giornali. Sono ormai stanchi della vecchia proprietà e, al netto di ciò che deve ancora dimostrare, sembrano già soddisfatti di Friedkin. Hanno apprezzato la tenacia per il fatto di essere stato l’unico, in concreto, ad aver mostrato interesse al club con un’offerta importante, non mollando nonostante il lockdown e qualche “capriccio” di Pallotta. Così, sui social, i supporters romanisti esprimono i più disparati pensieri su questi ultimi aggiornamenti. Noi abbiamo raccolto come sempre alcune espressioni dal web. Eccole nella FOTOGALLERY in alto.