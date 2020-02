Cessione Torino: “Cairo è tutto debiti, con Luxottica arriva la svolta”, ore caldissime in casa granata

CESSIONE TORINO – Sono ore caldissime in casa Torino, sia per quanto riguarda il risultato sportivo che per il futuro del club. Dopo un buon inizio di stagione la squadra è crollata in termini di prestazioni e risultati, adesso ha bisogno di un cambio di passo per evitare spiacevoli sorprese. Il tecnico Walter Mazzarri è stato esonerato ed al suo posto è arrivato Longo, al momento non ci sono stati gli effetti sperati. La squadra si sta preparando per il posticipo contro il Milan, l’obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo. Nel frattempo arrivano notizie clamorose che riguardano il futuro del club, Urbano Cairo avrebbe una trattativa per vendere la società a Del Vecchio, patron di Luxottica. Si tratta di una voce che si rincorre ormai da tempo ma che adesso starebbe trovando conferme. Ovviamente sono arrivate le reazioni da parte dei tifosi granata, in particolar modo sui social sono stati tantissimi i messaggi con i supporter entusiasti per la notizia. “Cairo è tutto debiti, con Luxottica sarebbe la svolta”, scrive un utente su Twitter. In alto la fotogallery con tutte le reazioni sulla cessione del Torino.