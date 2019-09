Champions asiatica, il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro vola in semifinale [FOTO]

Il Guangzhou Evergrande è in semifinale della Champions League asiatica. Nel ritorno dei quarti la formazione allenata da Fabio Cannavaro ha pareggiato 1-1 in casa dei giapponesi del Kashima, campioni in carica e si qualifica in virtù del pareggio (0-0) con cui si era chiusa l’andata in Cina. Ospiti in vantaggio con Talisca al 40′, pareggio nella ripresa di Serginho al 51′. In semifinale il Guangzhou affronterà un’altra squadra giapponese, gli Urawa Reds. L’altra semifinale vedrà impegnati i sauditi del Al Hilal e i qatarioti del Al Sadd, guidati da Xavi.