Atletico sì, ma non troppo. Ha(La)land fa ballare il Borussia Dortmund, Liverpool e Psg si arrendono [FOTO]

Champions League – Serata di Champions League. Si sono giocati i primi due ottavi d’andata. Al Wanda Metropolitano è andato in scena il primo atto di Atletico Madrid-Liverpool. Una partita attesissima che si è giocata su buoni ritmi. Gli spagnoli hanno messo la solita intensità per tutta la gara. Gli inglesi hanno provato a rispondere con la tecnica e con il trio Salah-Firmino-Mané, non nella miglior versione stagionale. Alla fine è 1-0, risultato che dà un vantaggio minimo ma da non sottovalutare in vista del ritorno ad Anfield. Gara povera di occasioni ma che, paradossalmente, si sblocca subito. Saul Niguez sfrutta una maldestra deviazione di Fabinho e batte Alisson da due passi. Il Liverpool prova a reagire affidandosi perlopiù a Salah, il migliore del tridente. L’egiziano si vede annullare una rete per una netta posizione di fuorigioco. La squadra di Klopp gioca meglio nella seconda parte del match e crea qualche pericolo dalle parti di Oblak, ma è ancora la squadra di Simeone ad andare vicina ai pali con Renan Lodi.

L’altra gara della serata ha visto di fronte Borussia Dortmund e Psg. Spettacolo in Germania per uno degli ottavi più equilibrati. Alla fine è 2-1 , con occasioni da entrambe le parti. A fare la partita è la squadra di Favre sin dalle prime battute, ma i francesi rispondono colpo su colpo in ripartenza. Tante chances sprecate nella prima frazione. Sancho pretende un po’ troppo da sé stesso e ignora i compagni in diverse circostanze, stesso discorso per Mbappé dall’altra parte. Nella ripresa c’è più concretezza. I gol arrivano tutti negli ultimi 20 minuti. Neymar sfiora il vantaggio, Haland lo trova. Il predestinato norvegese infila la porta sulla corta respinta di Keylor Navas. Il Psg non demorde e trova il pari con Neymar, il migliore dei suoi insieme a Verratti. Comodo l’appoggio in rete del brasiliano su assist al bacio di Mbappé. Passano soli 2 minuti e ancora lo scatenato Haland (al decimo gol in questa Champions tra Salisburgo e Dortmund) buca la porta parigina. Stavolta è un missile di sinistro dalla distanza a piegare la resistenza di Keylor Navas. Tutto aperto in vista del ritorno. Ci si aspettano gol anche al Parc des Princes.