Non solo Lazio-Bayern Monaco, si è giocato anche il match tra Atletico Madrid e Chelsea. Il club spagnolo non sta attraversando un momento entusiasmante dopo un avvio veramente strepitoso, gli inglesi si confermano sempre un avversario molto pericoloso.

La gara si è decisa al 68′, il marcatore è stato Giroud che ha superato Oblak con una prodezza. L’Atletico Madrid non è riuscito a sfruttare le occasioni da gol, Suarez e Joao Felix non hanno concretizzato le occasioni. Al contrario il Chelsea ha siglato un gol preziosissimo in trasferta. La qualificazione è ancora tutta da decidere, la squadra di Simeone ha tutte le chance per ribaltare il risultato. Finisce 0-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.