Champions League, delusione Atletico Madrid: il Chelsea vola ai quarti di finale, le qualificate [FOTO]

Non solo il match tra Bayern Monaco e Lazio, si è conclusa anche l’altra sfida degli ottavi di finale di Champions League tra Chelsea e Atletico Madrid. I Blues possono essere considerati una sorpresa e si candidano ad essere una possibile outsider, delusione per la compagine di Simeone che non ha realizzato nemmeno un gol in due partite. Gli spagnoli recriminano per un calcio di rigore, ma nel complesso hanno fatto troppo poco. Il Chelsea passa in vantaggio con un gol di Ziyech che indirizza ancora di più la qualificazione. L’Atletico Madrid non riesce a concretizzare e non riapre la partita, nel finale il club inglese chiude definitivamente i conti con Emerson, 2-0 il risultato finale.

Tutte le squadre qualificate ai quarti di finale