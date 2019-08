Champions League, miglior undici 2018-2019: Cristiano Ronaldo e de Ligt “italiani” in lizza [FOTO]

Il miglior undici della scorsa edizione della Champions League verrà svelato il prossimo 29 agosto a Monaco, nel corso del sorteggio dei gironi della Champions 2019-20. La Uefa ha reso note le candidature, divise per ruolo. Due rappresentanti della Serie A nell’elenco dei candidati al premio Uefa come miglior giocatore dell’ultima edizione di Champions League: sono gli juventini de Ligt (partecipante con l’Ajax) e Cristiano Ronaldo. A votare una giuria formata dagli allenatori delle 32 squadre partecipanti alla fase a gironi della scorsa edizione della Champions e da 55 giornalisti. In alto la FOTOGALLERY con tutti i candidati.