Si è verificato un clamoroso episodio in Championship. Il campionato inglese regala sempre tante emozioni, in questo caso si è andato un pò oltre con una scena da bollino rosso. E’ finita alla ribalta la partita tra Preston e Sheffield, per la cronaca si è conclusa con il risultato di 1-0 grazie al gol siglato da Barkhuizen nel secondo tempo. Nella prima frazione la gara è stata pesantemente condizionata dall’espulsione dopo pochi minuti del calciatore ospite Windass. Ma la sfida è finita nel mirino per un gesto di un calciatore dei padroni di casa (Fisher) che ha toccato per ben due volte il pene di un avversario, la vittima è stato il centrocampista Paterson. La sua reazione ha fatto il giro del web, è sembrato sconsolato e non ha detto nulla. In basso il clamoroso video, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

What have I just seen 😭😂😭 pic.twitter.com/J9UPYmAgv7 — Footy Humour (@FootyHumour) November 21, 2020