Championship, storico tracollo per l’Hull City: il Wigan stravince 8-0, la disperazione ospite [FOTOGALLERY]

Una vera e propria debacle quella dell’Hull City nella gara contro il Wigan. Nel match valevole per la quarantaquattresima giornata di Championship, la Serie B inglese, le Tigers ne prendono 8 senza riuscire a replicare. Un Wigan che ha poco da chiedere alle ultime giornate di campionato, surclassa invece un’avversaria alla ricerca di punti salvezza. E invece l’Hull resta negli abissi. Mattatore indiscusso Kieffer Moore con una tripletta. Il Wigan ha superato il numero massimo di reti realizzate in una singola partita di campionato e anche il primo tempo fa registrare un piccolo record: al 45′, infatti, si era già sul 7-0. In alto la FOTOGALLERY con la disperazione degli ospiti, chiamati a reagire nelle ultime due partite per non retrocedere in League One.