Chapeau Atalanta, partita commovente contro il Psg: la semifinale sfuma nel finale, ma tutti in piedi per la squadra di Gasperini

Atalanta commovente. Atalanta da brividi. I nerazzurri si confermano la squadra più in forma della Serie A (non solo nel periodo post-lockdown), ma anche quella con maggiore fiducia e con grande qualità ed una delle più forti in Europa. Il campo ha parlato chiaro, la squadra di Gasperini è al livello delle big, anzi è una big e anche oggi ha dimostrato di meritarsi il maggiore risultato possibile. L’Atalanta ha messo sotto il Psg, dal punto di vista della grinta e dell’organizzazione, ma in alcune occasioni anche dal punto di vista tecnico. Incredibile, ma vero.

Mbappe non recupera dal primo minuto, ma c’è Neymar (solo il cartellino del brasiliano vale quanto tutta l’Atalanta). La prima occasione è proprio per l’ex Barcellona che però si divora il gol del vantaggio davanti a Sportiello. Arriva la reazione del club italiano, colpo di testa di Hateboer che va vicino al gol. Una rete è nell’aria ed arriva al 27′, gran tiro di Pasalic che supera Navas.

Neymar è croce e delizia, è l’uomo più pericoloso ma è poco lucido negli ultimi metri del campo. Mbappe entra al 60′ e cambia la partita. L’Atalanta gioca in modo ordinato e prova a pungere in contropiede. Il Psg ci prova, l’Atalanta è commovente e difende con le unghie e con i denti. Fino al 90′, in mischia il Psg trova il pareggio con il difensore Marquinhos. Vicini i tempi supplementari, Atalanta in difficoltà per l’infortunio di Freuler. E’ Choupo-Moting al 93′ a siglare il definitivo 1-2. Psg in semifinale, Atalanta a testa altissima. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.