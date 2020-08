Chapeau Psg, è dominio contro il Lipsia: 0-3 e partita mai in discussione, i francesi in finale di Champions

LIPSIA-PSG – Un dominio totale. La Champions League, soprattutto in questa stagione, ha abituato a clamorose sorprese. Non è stato oggi il caso, con il Psg che ha vinto facilmente contro il Lipsia, il club francese ha messo in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico. Competizione strepitosa per i tedeschi che, però, non hanno superato il penultimo step. Oggi prestazione un pò sottotono per la squadra Nagelsmann. Al contrario l’allenatore Tuchel ha studiato bene la partita e già nel primo tempo è emersa la superiorità.

La finale è già ipotecata nel primo tempo, ottima prova dell’attaccante Neymar che si è confermato indispensabile per questa squadra. Ad aprire le marcature è stato Marquinhos di testa, al 42′ raddoppio di Di Maria su assist delizioso proprio del brasiliano. Il Lipsia non riesce a reagire, veramente poche occasioni per i tedeschi. Nella ripresa il tema della partita non cambia, a chiudere definitivamente i conti è stato Bernat. Finisce 0-3, molto bene il Psg soprattutto con gli attaccanti, nel finale c’è spazio per Verratti. Adesso in finale la vincente tra Lione e Bayern. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.