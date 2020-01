Chat bollente: calciatore segna, pornostar lo stuzzica [NOME, FOTO e DETTAGLI]

Nel weekend si sono giocate partite molto importanti per il mondo del calcio, in particolar modo una squadra che sta sorprendendo in Premier League è sicuramente lo Sheffield. Oli McBurnie ha segnato la rete decisiva nella sfida tra Sheffield United e West Ham, la squadra neopromossa vola sempre di più in classifica. Il protagonista è stato proprio l’attaccante che sta disputando una stagione di altissimo livello, il calciatore scatenato anche fuori dal campo. McBurnie ha festeggiato i tre punti twittando un messaggio nel post-partita: “Tre punti e un gol… nessun dubbio… godiamoci questo weekend Bladesmen”. Immediata è arrivata la risposta della pornostar Elle Brooke: “Sappiamo tutti e due che ci divertiremo”… e McBurnie ha risposto con un bacio… In alto ecco la sexy fotogallery.