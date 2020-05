“Che succede?”, “si sta ribaltando la situazione”: le reazioni dopo le decisioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale di ieri ha fornito indicazioni, anche un pò a sorpresa, sulla ripresa dei campionati. L’obiettivo è quello di completare la Serie A (e questo era emerso ormai da tempo), ma anche Serie B e Serie C potrebbero tornare interamente in campo e concludere la stagione. La soluzione alternativa è quella di disputare playoff e playout, ma molto dipenderà dall’andamento dei contagi nei prossimi giorni. Ma i dubbi sono tantissimi, soprattutto nelle categorie inferiori, per le piccole squadre sarà quasi impossibile rispettare il protocollo, come ribadito a gran voce anche dal presidente Ghirelli. Proprio la decisione di quest’ultimo è stata completamente sconfessata, la Serie C è stata sempre contraria alla ripresa. La decisione definitiva verrà presa il 28 maggio e non sono esclusi colpi di scena, il Governo potrebbe decidere anche di bloccare la ripartenza. Come al solito non sono mancate le reazioni sui social: “che succede?”, con il meme del cantante Morgan, oppure “si sta ribaltando la situazione”: è il pensiero dei tifosi di Reggina, Vicenza e Monza dopo le prime indiscrezioni. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini.