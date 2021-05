Chelsea-Real Madrid 2-0, dominio dei Blues: in finale di Champions derby inglese contro il Manchester City

Sarà Manchester City-Chelsea la finale di Champions League dell’edizione 2020/2021. L’impresa è stata quella dei Blues che hanno eliminato il Real Madrid, un avversario superiore dal punto di vista tecnico. Dopo il risultato dell’andata (1-1), gli inglesi si sono confermati anche al ritorno grazie ad una grandissima prestazione, troppo deludente la compagine di Zidane che si è affidata solo ad alcune individualità.

La sfida si sblocca al 18′ con Werner ma la rete viene annullata giustamente per il fuorigioco dell’attaccante. Il gol è nell’aria e arriva al 28′, il marcatore è stato proprio il tedesco: tocco morbido di Havertz che si stampa sulla traversa, Werner di testa non sbaglia. La reazione dei Blancos si registra grazie a Benzema, sono due le occasioni per il francese ma il portiere Mendy si supera con grandissime parate. Nel secondo tempo molto meglio il Chelsea che va vicino al raddoppio in diverse occasioni, i difensori e Courtois salvano il risultato. All’85’ il raddoppio di Mount che permette al Chelsea di volare in finale. Finisce 2-0, i Blues si confermano sempre più una sorpresa.