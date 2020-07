Chi è Alexis Saelemaekers, il giovane talento del Milan al primo gol in Serie A

E’ un Milan giovane, anche bello quello che sta sorprendendo dopo il lockdown e tra i migliori protagonisti in campo c’è sicuramente Alexis Saelemaekers. La prima parte di stagione non è stata sicuramente entusiasmante per il club rossonero, ma dopo la pandemia qualcosa è cambiato per la squadra di Stefano Pioli, nelle gambe e nella testa. L’allenatore sta tirando il massimo da questa squadra, sta giocando un calcio apprezzabile ed i risultati sono molto buoni: meriterebbe la conferma, ma il Milan ha già deciso di iniziare un nuovo percorso, stuzzicante ma anche rischioso: quello con Rangnick. Ma torniamo a Saelemaekers, uno degli ultimi colpi dei rossoneri, si tratta di un calciatore giovane, ma che ha dimostrato di essere già pronto per un campionato difficile come quello italiano.

Chi è Alexis Saelemaekers

Alexis Saelemaekers è un calciatore belga del Milan e della Nazionale Under 21. E’ un classe 1999, quindi ancora giovanissimo e con ampi margini di miglioramento. E’ un centrocampista che può essere impiegato in diversi ruoli, al centro ma anche come da esterno, rappresenta un jolly importante. E’ molto veloce e dotato di un ottimo dribbling, è bravo nell’uno contro uno e in fase di cross. E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, poi l’esordio in prima squadra. In totale colleziona 40 presenze e due gol. Poi la grande chiamata, quella nel calcio che conta: il Milan. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, il club italiano ha deciso di acquistare il belga a titolo definitivo, firmando un contratto quadriennale. Un chiaro segno da parte del ‘Diavolo’ che ha intenzione di puntare a lungo sul calciatore. Il 18 luglio 2020 ha realizzato il primo gol in Serie A nella sfida casalinga contro il Bologna. In Nazionale ha disputato partite con l’Under 21. Un calciatore dal futuro assicurato. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.