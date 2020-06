Chi è Arthur, il centrocampista ad un passo dalla Juve: la fattoria, il cane Tuntz e la fidanzata Keila [FOTO]

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, conosciuto semplicemente come Arthur, potrebbe diventare a breve un nuovo calciatore della Juventus. E’ infatti in dirittura d’arrivo la trattativa con il Barcellona, che porterà Pjanic in blaugrana. Classe 1996, brasiliano, alto 171 cm, in Spagna lo hanno subito considerato l’erede di Xavi e Iniesta. Un centrocampista centrale, abile nel far girare velocemente il pallone, con un’ottima visione di gioco, bravo anche negli inserimenti senza palla. In questa stagione in Liga ha giocato 16 partite segnando 3 gol e servendo 3 assist. Al termine della prima stagione europea ha collezionato 43 presenze, contribuendo alla vittoria della Liga. Nella Seleçao di Tite ha avuto un ruolo importante nella Copa América del 2019, contribuendo con un assist per Gabriel Jesus alla vittoria in finale contro il Perù.

Arthur è cresciuto in Brasile, nel Gremio, squadra con cui ha vinto una Copa Libertadores. Il suo idolo è Andrés Iniesta, non a caso indossa il numero 8. Alla Juventus potrebbe ricoprire diversi ruoli nel centrocampo a 3: dal regista alla mezzala. Molto credente e legatissimo alla famiglia, Arthur ha in Roger Federer un altro dei suoi modelli. E’ cresciuto nella fattoria di famiglia tra cavalli, vacche e galline. Un ragazzo di campagna, come ha raccontato a ‘Barça TV’: “Mi piaceva l’idea di fare il contadino, cavalcare i tori, i rodei… ma avevo anche il sogno di diventare un calciatore”.

Da buon brasiliano ama la spiaggia e la musica, in particolare il Sertanejo, una sorta di country tipico del suo Paese. Ama anche i videogames. Il suo preferito è Counter-Strike, uno sparatutto. Va pazzo per la bistecca di filetto e per il colore nero. Sui social conta diversi milioni di followers, anche se la vera star è il suo cane Tuntz. Sempre su Instagram spopola la sua fidanzata, Keila Garcia, pronta ad aggiungersi alle wags juventine. Ormai è solo questione di tempo. In alto la FOTOGALLERY di Arthur e della fidanzata.